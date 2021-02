OPPO Reno 5 Pro 64MP rear 32MP Selfie camera 65W Fast charging 5G Smartphone at Rs 1231 EMI on Flipkart offer with additional discount : OPPO Reno 5 Pro 5G को पिछले महीने भारत में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन 64MP के क्वाड रियर कैमरा सेट-अप और फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। फोन में SuperAMOLED 3D कर्व्ड डिस्प्ले पैनल दिया गया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस स्मार्टफोन पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 5, 2021 10:52 AM IST