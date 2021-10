Oppo Reno 6 Pro Diwali Edition with 64MP camera, 12GB RAM, 256GB storage, 90Hz AMOLED screen available at discount during Flipkart Oppo phone sale: ओप्पो ने पिछले महीने के आखिर में रेनो 6 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन भारत में लॉन्च किया था। यह डिवाइस गोल्डन कलर में दिवाली की थीम के साथ आता है। फ्लिपकार्ट पर ओप्पो के फोन्स पर सेल शुरू हुई है, जहां आप इस डिवाइस पर बैंक ऑफर की मदद से डिस्काउंट पा सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: October 24, 2021 11:32 AM IST