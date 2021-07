OPPO Reno 6Z with MediaTek Dimensity 800U 64MP back 32MP selfie camera 8GB RAM 128GB Storage launched in Thailand check price in India: OPPO ने चुपके से अपने Reno 6Z 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल लॉन्च हुए OPPO Reno 5Z का अपग्रेडेड मॉडल है। चीनी कंपनी ने अपने इस नए 5G फोन को थाइलैंड में लॉन्च किया है। यह पिछले दिनों भारत में लॉन्च हुए OPPO Reno 6 Series का तीसरा फोन है। हालांकि, यह फोन भारत में कब लॉन्च होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 22, 2021 1:50 PM IST