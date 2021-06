Piaggio ने Beijing Motor Show में अपने नेक्स्ट जेनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से पर्दा उठा दिया है। इतालवी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी की Piaggio One series में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स Piaggio One, One+ और One Active शामिल हैं। इन तीनों स्कूटर्स में अलग-अलग बैटरी दी गई है, जिस कारण इस सीरीज के तीनों स्कूटर्स की रेंज भी अलग-अलग है। अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस लेख में इन तीनों स्कूटर्स की डिटेल्स पढ़ें।

Mona Dixit



Last updated on: June 15, 2021 12:48 PM IST