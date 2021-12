Poco F3 GT 5G gaming smartphone with 64MP camera 8GB RAM 256GB storage 5065mah battery available at discount on Flipkart: अगर आप फोन पर PUBG New State, BGMI, Free Fire जैसे गेम्स खेलते हैं, तो आपको एक ऐसा स्मार्टफोन ट्राई करना चाहिए जो गेमिंग के लिए खास फीचर्स समेत एयर-ट्रिगर्स भी ऑफर करता हो। Poco F3 GT एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है, जो Flipkart पर इस वक्त डिस्काउंट पर मिल रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: December 12, 2021 2:25 PM IST