POCO F3 GT 5G with 5065mah battery 64MP camera 8GB RAM 256GB storage gaming smartphone huge discount offer on Flipkart Black Friday Sale: अगर आप एक गेमिंग लवर हैं और PUBG New State, BGMI, Free Fire जैसे गेम्स खेलते हैं, तो आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे, जिसमें गेम खेलने के लिए ट्रिगर्स भी मिले। Flipkart Black Friday Sale में POCO के हाल ही में लॉन्च हुए धांसू गेमिंग फोन पर शानदार डील मिल रही है। यह फोन 8GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, 64MP कैमरा, 5G नेटवर्क सपोर्ट और गेमिंग ट्रिगर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 27, 2021 8:38 AM IST