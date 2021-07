POCO F3 GT 5G with 5065mah battery 64MP camera 8GB RAM 256GB storage gaming smartphone pre order starts from July 24 on Flipkart check price and offers: Xiaomi के सब ब्रांड POCO ने अपने गेमिंग स्मार्टफोन POCO F3 GT 5G को भारत में पेश किया है। इस फोन की प्री-बुकिंग कल यानि 24 जुलाई से Flipkart पर शुरू होगी। यह दमदार गेमिंग फोन 64MP कैमरा, 256GB स्टोरेज और गेमिंग ट्रिगर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 23, 2021 8:25 PM IST