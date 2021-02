POCO M3 Vs Redmi 9 Power 48MP Camera 6000mAh Battery which is the best at Rs 10999 on amazon and Flipkart : POCO ने अपने एक और बजट स्मार्टफोन POCO M3 को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Xiaomi Redmi 9 Power से होगा जिसे पिछले साल के आखिरी महीने में लॉन्च किया गया है। दोनों स्मार्टफोन की कीमत एक जैसी है और फीचर्स भी एक जैसे ही हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में किसे खरीदना फायदेमंद होगा, आइए जानते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 3, 2021 1:54 PM IST