POCO X3 Pro with 6GB RAM 128GB Storage 48MP quad camera available at Rs 5000 discount on Flipkart Sale check offer details: POCO X3 Pro को पिछले महीने लॉन्च किया गया है। यह गेमिंग स्मार्टफोन मिड प्राइस रेंज में आता है। इस स्मार्टफोन को Flipkart से खरीदने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस पर दिया जा रहा है। हालांकि, इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कुछ क्षेत्र में लॉकडाउन है तो वहां के यूजर्स इस फोन को नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए ऑर्डर करने से पहले पिन कोड दर्ज करके चेक कर सकते हैं।

@HarshitKHarsh Published on: April 25, 2021 11:36 AM IST