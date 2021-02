POCO X3 with 8GB RAM 64MP Quad camera 6000mah battery available on Rs 5000 extra discount on flipkart poco anniversary sale 2021 : ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों POCO Anniversary Sale का आयोजन किया जा रहा है। आज यानी 6 फरवरी को इस सेल का आखिरी दिन है। POCO के पिछले साल लॉन्च हुए 6000mAh बैटरी और 64MP कैमरे वाले स्मार्टफोन पर कई तरह के डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। आइए, जानते हैं इस ऑफर के बारे में।

@HarshitKHarsh Published on: February 6, 2021 9:26 AM IST