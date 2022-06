Poco X4 GT Launched Globally with MediaTek Dimensity 8100 144Hz Refresh rate display 8GB RAM 256 GB Storage 64MP Camera Here is the first look: Poco ने आज अपने दो धांसू स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। पोका का पहला फोन POCO F4 5G है और दूसरे फोन का नाम POCO X4 GT है। POCO F4 5G के बारे में हमने आपको अपने पिछले आर्टिकल में जानकारी दे दी है। POCO X4 GT की बात करें तो यह फोन असल में चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 11T Pro का ही एक रिब्रांडेड वर्जन है।

@Deveshjhaa Published on: June 23, 2022 9:26 PM IST