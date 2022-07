Porsche Cayenne Turbo GT launched in india with 300kmph top speed Rival of Lamborghini Urus and Audi RSQ8 check price: Porsche ने भारत में नई कार Cayenne Turbo GT लॉन्च की है। भारत में यह कार एक्सक्लूसिव तौर पर फोर-सीटर कूपे के रूप में खरीदी जा सकती है। इस कार का लुक और फीचर्स दोनों ही शानदार हैं। आइए तस्वीरों में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 21, 2022 6:35 PM IST