Prime Days Sale Offers Top 5 Smart TVs under 15000 with big discount and best deals on Amazon Sale: अमेजन सेल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि, आपको बता दें कि इस बार सिर्फ प्राइम यूजर्स के लिए सेल शुरू हुई है। इस सेल का नाम Amazon Prime Days Sale है। सेल में ICICI और SBI बैंक के यूजर्स को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, Amazon Pay UPI से पेमेंट करने पर यूजर्स को 10,000 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है। इसके अलावा भी सभी प्रॉडक्ट्स पर भरपूर डिस्काउंट दिया जा रहा है। हम अपने इस आर्टिकल में स्मार्ट टीवी की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें आप बड़े डिस्काउंट्स और कई अन्य ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: July 23, 2022 9:38 PM IST