PUBG Mobile Latest Update: PUBG New State 5 Things To Know Gameplay Trio MAP Krafton PUBG Studio Release Trailer: PUBG New State गेम का ट्रेलर आ गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा PUBG Studio और Krafton ने की है। इस गेम को कंपनी PUBG Mobile के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नया गेम एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। गेम का प्री-ऑर्डर लिंक भी जारी हो गया है। आइए जानते हैं इस गेम के बारे में खास बातें...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 26, 2021 3:17 PM IST