PUBG Mobile Free Fire or COD Fans Top 5 Upcoming Gaming Smartphones In 2021 Asus ROG 5, OnePlus 9 pro, iPhone 13 find x3 Pro Huawei P50 Pro: PUBG Mobile, Free Fire या फिर Call Of Duty जैसे गेम्स के आने और लोगों की दीवानगी को देखते हुए कंपनियों ने Gaming Smartphone लॉन्च करना शुरू कर दिया है। Asus, Xiaomi, Lenovo समेत तमाम दूसरे ब्रांड्स नए गेमिंग स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च करेंगे। इन स्मार्टफोन्स में दमदार बैटरी, लिक्विड कूलिंग, बेहतरीन कैमरा के साथ दूसरे कई फीचर मिलते हैं, जो सामान्य स्मार्टफोन में मौजूद नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही स्मार्टफोन्स के बारे में जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 26, 2021 1:13 PM IST