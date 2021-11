PUBG New State first look in Photos check How To Download from Google Play Store How to play new feature differences From BGMI PUBG Mobile and other details: लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। Krafton ने बुधवार सुबह ही बैटल रॉयल गेम PUBG New State को रिलीज कर दिया है। अब यह गेम डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। हमने इस डाउनलोड करके खेला है। इसमें प्लेयर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। गेम को डाउनलोड करने, खेलने और सेटअप करने का तरीका नीचे बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: November 11, 2021 10:23 AM IST