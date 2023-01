Realme 10 Launch Date Reveal on Realme.com and comes With mediatek helio Dual Camera and Punch Hole: Realme 10 में बैक पैनल पर डुअल कटआउट का इस्तेमाल किया जाएगा,50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इससे पहले कंपनी Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus को लॉन्च कर चुकी है।

rohit1 kumar



Last updated on: January 3, 2023 11:25 AM IST