Realme 6 Pro 8GB RAM 64MP Camera up to Rs 16500 exchange offer on flipkart big saving days Sale : Flipkart पर 20 जनवरी को शुरू हुए Big Saving Days Sale के आखिरी दिन Realme 6 Pro स्मार्टफोन की खरीद पर धमाल डील ऑफर की जा रही है। इस स्मार्टफोन पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक के अलावा नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आइए, जानते हैं इस स्मार्टफोन की खरीद पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 24, 2021 10:42 AM IST