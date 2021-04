64MP रियर, 32MP सेल्फी कैमरा, 128GB स्टोरेज और 65W फास्ट चार्जिंग वाले Realme 7 Pro पर 3000 रुपये का डिस्काउंट

Realme 7 Pro up to 8GB RAM 128GB Storage 64MP back 32MP front camera 65W Fast charging at Rs 3000 discount on Flipkart Realme Days Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और कंपनी के ई-स्टोर पर आयोजित हुए Realme Days Sale में Realme 7 Pro पर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। यह फोन 65W फास्ट चार्जिंग फीचर, 64MP क्वाड रियर कैमरे और 32MP सेल्फी कैमरे के साथ आता है।

Last updated on: April 24, 2021 7:05 AM IST