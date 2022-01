Realme 8 Pro with 108MP camera 8GB RAM 4500mah battery AMOLED display deals and offers on Flipkart Mobile Bonanza Sale: Flipkart Mobile Bonanza Sale के आखिरी दिन Realme 8 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका है। यह फोन 108MP कैमरे, 4,500mAh की बैटरी, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन की खरीद पर कैशबैक और डिस्काउंट समेत EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 11, 2022 7:58 AM IST