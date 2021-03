Realme 8 Pro with 108MP camera up to 8GB RAM 4500mah battery android 11 launched in India check price features and first sale date on flipkart: Realme ने अपना 108MP कैमरा वाला पहला स्मार्टफोन Realme 8 Pro आज भारत और यूरोप में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन Android 11 और फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। इसकी पहली सेल 25 मार्च दिन के 12 बजे Flipkart और Realme.com पर आयोजित की जाएगी।

Published on: March 24, 2021 8:42 PM IST