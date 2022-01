Realme 8 with 5000mAh battery 64MP camera upto 8GB RAM 128GB storage available on Flipkart with Rs 555 EMI and discount offer check details: रियलमी 8 सीरीज के बेस मॉडल की खरीद पर अच्छी डील ऑफर की जा रही है। Flipkart पर इस 64MP कैमरे, 5,000mAh बैटरी, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले फोन को खरीदने पर EMI, एक्सचेंज ऑफर और डिस्काउंट का लाभ मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 4, 2022 7:41 PM IST