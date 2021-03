Realme 8 with 64MP camera 8GB RAM and up to 128GB Storage Android 11 launched in India check price features specifications: Realme 8 Series में दो स्मार्टफोन्स Realme 8 और Realme 8 Pro को आज भारत के साथ-साथ यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया गया है। इस सीरीज का बेस मॉडल Realme 8 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आता है। इसकी पहली सेल कल यानी 25 मार्च को Flipkart और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी।

March 24, 2021 8:36 PM IST