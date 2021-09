Realme 8i 4G with 50mp camera MediaTek Helio G96 SoC 5000mAh battery 6GB plus 5G storage virtual ram featured launched in India check price: रियलमी ने भारतीय बाजार में Realme 8 सीरीज के दो और स्मार्टफोन को आज पेश किया है। Realme 8i 4G स्मार्टफोन को कंपनी ने MediaTek Helio G96 प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरे के साथ पेश किया है। इसका सीधा मुकाबला Redmi 10 Prime से होगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 9, 2021 2:49 PM IST