Realme 9 4G with 108MP Camera 5000mAh Battery and AMOLED Display get Bumper Discount on flipkart here price offers specs: अगर आप कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो रियलमी 9 4जी आपकी पहली पसंद बन सकता है। क्योंकि इसमें 108MP का कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। खास बात ये कि आप इसे Flipkart से 15,000 से कम में खरीद सकते हैं। आइए गैलरी में रियलमी 9 की कीमत और इसपर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ajay verma



Published on: October 26, 2022 2:28 PM IST