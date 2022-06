Realme 9 5G SE with up to 8GB RAM 5000mAh battery 48MP camera available at discount in Flipkart Sale: रियलमी का मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन Realme 9 5G Speed Edition इस वक्त फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट पर मौजूद है। आइए ऑफर डिटेल के साथ फोन के स्पेक्स और कीमत देख लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: June 29, 2022 5:29 PM IST