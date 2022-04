Realme 9 with 108MP camera and 90Hz Super AMOLED will be launched in India on 7 April 2022, Check Realme 9 features and pictures: रियलमी का नया फोन 7 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। आइए इस डिवाइस के फीचर्स और पिक्चर्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: April 6, 2022 7:56 PM IST