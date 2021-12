Realme C21Y with 5000mAh battery 13MP camera and 4GB RAM available at discount during Flipkart Big Bachat Damaal Sale: रियलमी के बजट स्मार्टफोन Realme C21Y स्मार्टफोन को आप इस वक्त डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर चलने वाली बिग बचत धमाल सेल में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर आप इस फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: December 5, 2021 8:24 PM IST