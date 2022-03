Realme C35 First Sale tomorrow on Flipkart and Realme website with 5000mah Battery 18W Fast charging Support 50MP Camera and 416 rupees per month EMI Offer: Realme C35 को हाल ही में रियलमी ने भारत में लॉन्च किया है। यह एक बजट स्मार्टफोन है, जिसमें यूजर्स को कम कीमत में कुछ बेहतरीन फीचर्स और बढ़िया कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस फोन को कल यानी 12 मार्च को Flipkart पर शुरू होने वाली Flipkart Big Saving Days Sale में पहली बार बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। यूजर्स कल दोपहर 12 बजे से इस फोन को खरीद सकते हैं। आइए हम आपको इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और इसमें मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: March 11, 2022 6:48 PM IST