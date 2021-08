Realme GT 5G First Impressions 12GB RAM 256GB Storage 64MP rear camera 65W fast charging features check price in India and features: Realme ने भारतीय बाजार में अपने फ्लैगशिप Realme GT Series को पेश किया है। इस सीरीज में दो फोन Realme GT 5G और Realme GT Master Edition लॉन्च हुए हैं। Realme GT में 120Hz डिस्प्ले, 65W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए, जानते हैं कैसा है Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आने वाला यह फोन?

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 18, 2021 2:49 PM IST