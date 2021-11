Realme GT Neo 2 with 120Hz screen, 64MP camera, 65W Charging, 12GB RAM available on discounted price at Flipkart during Realme Festive Days Sale: रियलमी की GT-सीरीज का Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है। यह फोन Realme GT Neo का सक्सेसर है और इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन, 5000mAh बैटरी, 65W चार्जिंग और 64MP का कैमरा मिलता है। इस पर दिवाली के मौके पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए डिटेल जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 4, 2021 3:01 PM IST