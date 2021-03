Realme Narzo 20 Pro phone with 48 MP camera, 4500mAh battery, 65W fast charge get on discounted price at Flipkart sale: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इन दिनों Big Savings Sale चल रही है। यह सेल 24 मार्च से 26 मार्च तक चलेगी। इस सेल के दौरान Flipkart पर कई स्मार्टफोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको Flipkart पर रियलमी के बजट स्मार्टफोन Realme Narzo 20 Pro पर मिल रहे डील के बारे में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Last updated on: March 24, 2021 6:31 PM IST