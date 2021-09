Realme Narzo 50i and Narzo 50A Price in India First look of 6000mAh battery and 50MP camera features smartphone series check details: रियलमी ने इस महीने अपने एक और स्मार्टफोन सीरीज को भारत में पेश किया है। यह स्मार्टफोन सीरीज Narzo ब्रांडिंग के साथ आई है। इस सीरीज में Narzo 50i और Narzo 50A आते हैं। इस सीरीज के शुरुआती मॉडल की कीमत 7,499 रुपये है। आइए, जानते हैं इस बजट स्मार्टफोन सीरीज में क्या खास है?

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 25, 2021 10:01 AM IST