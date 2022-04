Realme Pad Mini with 6400mAh battery 18W fast charging 8MP camera 8.7-inch LCD screen launched, See price and first look: रियलमी ने फिलीपीन में एक नया बजट टैबलेट लॉन्च किया है। आइए इसकी पिक्चर्स के साथ इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

Last updated on: April 4, 2022 5:43 PM IST