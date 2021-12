Realme Tech Life smart products to launch in January 2022 including Smart Water Level Sensor Smart Glass Air Purifies Door Sensor and Door Bell camera: रियलमी ने इस साल अपने Tech Life के तहत कई सारे प्रोडक्ट इस साल लॉन्च किए हैं। जनवरी में भी कंपनी कई तरह के स्मार्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। ये प्रोडक्ट आपकी लाइफस्टाइल को और भी स्मार्ट बना देगा। इन प्रोडक्ट्स में स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, स्मार्ट डोरबेल कैमरा, वाटर सेंसर, स्मार्ट ग्लास और स्मार्ट डोर सेंसर आदि शामिल हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 31, 2021 7:31 PM IST