Flipkart Sale: 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 64MP + 8MP + 8MP + 2MP बैक और 32MP + 8MP डुअल सेल्फी कैमरे वाले Realme X3 SuperZoom पर 7 हजार रुपये का डिस्काउंट

Realme X3 SuperZoom with 12GB RAM 256GB Storage 64MP quad rear 32MP dual selfie camera 120Hz display Qualcomm Snapdragon 855 Plus processor Rs 7000 discount on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रहे Flagship Smartphone Sale में Realme के पिछले साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन Realme X3 SuperZoom पर शानदार डील ऑफर की जा रही है। यह फोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज, 60x जूम कैमरे के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 14, 2021 9:17 PM IST