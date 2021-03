Realme X3 SuperZoom with 8GB RAM 64MP quad rear 32MP dual selfie camera 120Hz display Qualcomm Snapdragon 855 Plus processor huge discount on Flipkart Smartphones Carnival Sale 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आधी रात 12 बजे से Smartphones Carnival Sale का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में Apple, Realme, POCO, Motorola समेत कई ब्रांड के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह सेल 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी।

