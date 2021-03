Realme X50 Pro 5G with 6 cameras, 4200mAh battery, up to 12GB RAM and up to 256GB storage get discount on Flipkart: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर Electronics Sale चल रही है। इस सेल के दौरान Realme X50 Pro 5G स्मार्टफोन पर दस हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यह सेल 16 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। सेल के दौरान कई स्मार्टफोन में धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है।यहां हम आपको Realme X50 Pro 5G स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में डिटेल में बता रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 18, 2021 2:11 PM IST