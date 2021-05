Realme X7 5G with 64MP triple camera 50W fast charging Super AMOLED display available at discounted price on Flipkart Big Saving Days Sale Check offers: Flipkart Big Saving Days Sale की शुरुआत हो गई है। इस सेल में Realme के पिछले दिनों लॉन्च हुए 5G स्मार्टफोन Realme X7 पर डिस्काउंट मिल रहा है। फोन 64MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: May 2, 2021 10:52 AM IST