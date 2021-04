Realme X7 5G with 64MP triple camera 50W fast charging Super AMOLED display available at discounted price on upcoming Flipkart Mobile Bonanza Sale April 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 7 अप्रैल से Mobile Bonaza April सेल का आयोजन किया जाएगा। कंपनी ने इस सेल का माइक्रो पेज लाइव किया है, जहां इसमें मिलने वाले स्मार्टफोन के ऑफर्स को रिवील किया गया है। फरवरी में लॉन्च हुए Realme X7 5G पर सेल में शानदार ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 4, 2021 3:33 PM IST