Redmi 10 Launched with 6000mah battery 6gb RAM 128GB Storage and 50MP camera starting price with 10999 and 1000 rs instant discount offers on first sale: Redmi 10 को आज भारत में लॉन्च किया गया है। यह एक बजट स्मार्टफोन है और इसमें यूजर्स को कम कीमत में 6000mAh की बड़ी बैटरी, Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर, एक बड़ी स्क्रीन और 50MP कैमरा समेत काफी सारे खास फीचर्स मिलेंगे। आइए हम आपको इस फोन के सभी फीचर्स, पहली सेल और उसमे मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa Last updated on: March 17, 2022 3:06 PM IST