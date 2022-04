Redmi 10 Power with 8GB RAM 6000mAh battery first sale price specifications features and more: शाओमी ने भारत में Redmi 10A स्मार्टफोन के साथ Redmi 10 Power डिवाइस भी लॉन्च किया था। यह डिवाइस 6,000mAh बैटरी और 8GB RAM के साथ आता है। आज, 30 अप्रैल को इसकी पहली सेल है। आइए इस फोन के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: April 30, 2022 6:30 PM IST