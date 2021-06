Redmi 9 Power 48MP Camera 6000mah battery budget smartphone at Rs 494 EMI in Amazon Mobile Fest Sale check offer price and features: Xiaomi के पिछले साल की आखिर में लॉन्च हुए Redmi 9 Power की खरीद पर जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है। Amazon India पर आज यानि 9 जून से शुरू हुए Mobile Fest सेल में फोन की खरीद पर आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 9, 2021 4:20 PM IST