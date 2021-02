Redmi 9 Power with 48MP quad camera 6000mah battery at Rs 518 EMI on Amazon: Redmi 9 Power को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया है। यह फोन अब ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India और Mi.com पर ओपन सेल में उपलब्ध है। Amazon पर इस 48MP Camera, 6000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन की खरीद पर Limited Period Offer दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 14, 2021 1:16 PM IST