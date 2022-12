Redmi A1 iQOO Neo 6 5G Redmi 11 Prime Oppo F21s Pro Lava Blaze NXT on big discount get Amazon Smartphone Upgrade Days Sale know price offers specifications: अमेजन की Smartphone Upgrade Days सेल आज यानी 10 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो कि 14 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान Redmi A1, Redmi 11 Prime 5G और Oppo F21s Pro 5G जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन पर बंपर बैंक डिस्काउंट के साथ नो-कॉस्ट EMI जैसे आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। चलिए गैलरी में जानते हैं फोन्स पर मिलने वाली डील के बारे में डिटेल में।

ajay verma



Published on: December 10, 2022 12:30 PM IST