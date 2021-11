Redmi Note 10 Pro with 64MP Camera 8GB RAM 128GB Storage 5020mAh Battery available with offers like EMI and Exchange Offers on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर इस समय Redmi Note 10 Pro सस्ती कीमत पर मिल रहा है। इसे आप अभी काफी कम मासिक किस्त पर भी घर ला सकते हैं। इस डिवाइस में 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोन में 5 कैमरे और एक बड़ी बैटरी दी गई है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 11, 2021 2:13 PM IST