Redmi Note 8 with 48MP quad rear camera setup, 4GB RAM, 64GB storage, 4000mAh battery received Android 11 update in India: Check new features: भारत में शाओमी के सुपर हिट स्मार्टफोन Redmi Note 8 को अब एंड्राइड 11 अपडेट मिल गया है। अपडेट का 2.2GB है और यह फोन पर MIUI 12 स्किन को लाइव कर देता है। इस डिवाइस में Full HD+ स्क्रीन, 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 13MP सेल्फी कैमरा, 4000mAh और Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर मिलता है। जानें अपडेट के साथ इसमें जुड़े हैं कौनसे नए फीचर्स।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 25, 2021 6:03 PM IST