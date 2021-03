Flipkart Sale: 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 5020mAh बैटरी वाले Redmi Note 9 Pro Max को 549 रुपये में खरीदने का मौका, जानें ऑफर

Redmi Note 9 Pro Max with 64MP rear 32MP selfie Camera 5000mah battery available at Rs 549 on flipkart Smartphone carnival sale know how to avail it: Flipkart पर 8 मार्च से Smartphone Carnival Sale चल रही है। इस सेल में कई ब्रांड के स्मार्टफोन्स की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Xiaomi के पिछले साल लॉन्च हुए Redmi Note 9 Pro Max की खरीद पर भी कई तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी खरीद पर 4000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट, कैशबैक और EMI के अलावा बढ़िया एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 11, 2021 1:00 PM IST