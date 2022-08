Royal Enfield Hunter 350 Pics Launched in India in 6 Color Options here is the first look in Photos: आज भारत में अपनी एक नई बाइक Royal Enfield Hunter 350 को लॉन्च कर दिया है। रॉयल इनफिल्ड की इस नई बाइक के दोनों वेरिएंट्स का नाम Royal Enfield Hunter 350 Retro और Royal Enfield Hunter 350 Metro है। आइए हम आपको इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: August 7, 2022 6:37 PM IST