Samsung Carnival Sale live on amazon and samsung online store get discount on Galaxy M21 Galaxy M31 Galaxy M31s and Galaxy M51: Samsung की Galaxy M Series को दो साल पूरे होने को हैं। इस गैलेक्सी एम सीरीज की दूसरी एनीवर्सरी पर कंपनी ने Samsung Carnival सेल का आयोजन किया है। इस सेल पर कंपनी Galaxy M सीरीज के चार स्मार्टफोन Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s और Galaxy M51 स्मार्टफोन पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: March 9, 2021 5:16 PM IST